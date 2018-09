Les Bleus ont perdu Barguil, contraint à l'abandon après une chute

5 638 vues | 00:36

Le Français Warren Barguil, vainqueur de deux étapes du Tour 2017 mais promis à un rôle d'équipier à Innsbrück, a abandonné pour sa part, avant les deux dernières heures de course, suite à une chute. Barguil, qui avait changé de vélo quelques instants plus tôt, a glissé dans un virage alors qu'il était à l'arrière de la course.

