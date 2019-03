"Bouhanni et Laporte, ce serait une association magique à Milan-San Remo"

15 vues | 01:56

BISTROT VELO - Et si l'équipe Cofidis emmenait Nacer Bouhanni et Christophe Laporte sur Milan - San Remo samedi prochain ? "C'est possible", nous a confié Cédric Vasseur, manager de l'équipe française, dans notre émission digitale. "Pourquoi se priver d'un talent quand on peut en avoir deux ?"

