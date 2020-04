VIDÉO - La "wild cam" de Chainel : les looks d'Offredo et Rosetto

48 vues | 01:44

Dans sa "Wild Cam", Steve Chainel tente d'imiter les looks bien différents de Yoann Offredo et Stéphane Rossetto. Le premier est plutôt excentrique quand le second est très sobre, dans la vie comme sur le vélo.

