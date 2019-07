Inside Arkéa-Samsic : "Si c'est pour croquer de la télé pendant trois heures..."

136 vues | 03:48

TOUR DE FRANCE 2019 - Eurosport vous fait découvrir les coulisses de l'équipe Arkea-Samsic sur cette édition 2019. Le brief d'avant étape était clair, lundi : "Ou on court pour gagner, ou on garde l'énergie", a rappelé Yvon Ledanois...

Eurosport uniquement avec CANAL*