Avec le Mont Buller en juge de paix, Hindley a prouvé qu'il était bien le plus fort

HERALD SUN TOUR - Tracée sur 106 km entre Mansfield et le Mont Buller, la 4e étape était samedi la plus belle de cette édition 2020 de la course australienne. Elle est revenue au maillot jaune Jai Hindley (Sunweb), plus frais que Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team), son compagnon d'échappée. Jay Vine (Nero Continental) a complété le podium 9 secondes plus tard.

