VIDEO - Herald Sun Tour : En complices, Doull et Rowe signent un doublé pour Sky

1 vue | 02:32

HERALD SUN TOUR - Owain Doull et Luke Rowe ont conclu en échappés et en bons coéquipiers la quatrième étape, vendredi, le premier coupant la ligne en vainqueur avec la bénédiction du second.

