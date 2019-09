VIDEO - Québec : Alaphilippe et Sagan ont essayé mais c'est Matthews qui a réglé l'affaire au sprint

889 vues | 04:03

GP QUÉBEC - Malgré les tentatives de Julian Alaphilippe et Peter Sagan dans les deux derniers kilomètres, c'est bel et bien l'Australien Michael Matthews (Sunweb) qui a remporté vendredi au sprint - et pour la deuxième fois consécutive - l'épreuve World Tour disputée dans la capitale de la Belle province.

Eurosport uniquement avec CANAL*