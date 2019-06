VIDEO - "Evenepoel est LA star de demain en plus d'être un diamant brut"

BISTROT VELO - Entre les jeunes coureurs prometteurs qui arrivent sur le circuit, qui sera le plus enclin à dominer le peloton à court terme ? Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel ou Remco Evenepoel ? Pour nos journalistes Guillaume Di Grazia et Louis-Pierre Frileux, le jeune Belge dernier nommé sera celui qui a le plus de potentiel des trois.

