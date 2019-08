Un sprint surpuissant et van der Poel a soigné son retour

419 vues | 02:30

ARCTIC RACE OF NORWAY - Pour sa première course sur route depuis l'Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a réalisé un sprint supersonique pour remporter la première étape de l'Arctic Race of Norway jeudi. Il devance Danny van Poppel (Jumbo-Visma) et Andrea Pasqualon (Wanty-Gobert).

