Le titre et le record : les Australiens ont encore repoussé les limites sur la poursuite

619 vues | 04:20

MONDIAUX SUR PISTE - Sam Welsford, Kelland O'Brien, Leigh Howard et Alexander Porter ont dominé la Grande-Bretagne en finale et amélioré leur propre record du monde en bouclant les 4 kilomètres en 3'48"12, soit plus d'une seconde et demie de mieux que son précédent record datant de l'année passée.

Eurosport uniquement avec CANAL*