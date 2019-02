VIDEO - Longines race of the week Grosser Preis St Moritz : Berrhari consacré dans un décor unique

4 vues | 01:23

LONGINES RACE OF THE WEEK - Depuis plus de cent ans, la station suisse de St Moritz offre en février son paysage de neige au monde hippique pour son Grosser Preis. Une course de prestige qui a couronné Berrhari, piloté par Kieren Fox.

Eurosport uniquement avec CANAL*