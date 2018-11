VIDÉO - Longines Race of The Week : Accelerate a mis le turbo pour remporter la Breeders’ Cup Classic

10 vues | 01:23

Grâce à une fin de course en boulet de canon, Accelerate a remporté samedi la Breeders' Cup Classic 2018. Revivez la Longines Race of the Week en vidéo.

Eurosport uniquement avec CANAL*