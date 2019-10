Le Prix de l'Arc de Triomphe, "le couronnement de la saison"

94 vues | 02:45

PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE - Entraîneurs et jockeys emblématiques évoquent la magie de Longchamp et ce qui peut mener à la victoire dans cette épreuve unique. Pour John Gosden, Frankie Dettori, Gérald Mossé, Stéphane Pasquier ou encore Christiane Head-Maarek, c'est un lieu et un moment incomparables...

