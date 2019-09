Poids lourds - Ruiz Jr. : ''Je vais prouver que tout le monde a tort''

vue | 01:05

Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr étaient en Arabie Saoudite avant leur « rematch » en décembre. Après avoir envoyé Joshua au tapis à quatre reprises lors de leur affrontement à New York en juin dernier et que l’arbitre n’interrompe le combat au septième round, Ruiz est devenu le nouveau champion unifié IBF, WBA et WBO des poids lourds.

Eurosport uniquement avec CANAL*