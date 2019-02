Joshua : "Je vais lui faire perdre son âme sur le ring"

193 vues | 00:35

POIDS LOURDS - Alors qu'Anthony Joshua doit défier Jarrell Miller au mois de juin prochain à New York avec, en jeu, les ceintures IBF, WBA et WBO, le boxeur britannique a adressé un avertissement des plus agressifs à son futur adversaire américain lors d'une conférence de presse organisée à Londres lundi.

