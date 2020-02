Boxe - À la pesée, Wilder n'a pas fait le poids contre Fury

29 vues | 01:47

Plus d'un an après leur match nul ultra tendu et controversé, Deontay Wilder et Tyson Fury vont se retrouver pour un rematch, dans la nuit de samedi à dimanche. En attendant à la pesée, le puncheur américain est déjà vaincu... avec 20 kg de moins que son adversaire (105 vs 124) et les défaveurs du public !

Eurosport uniquement avec CANAL*