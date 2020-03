L’odyssée Fourcade

40 vues | 07:37

Martin Fourcade a tiré sa révérence ce samedi à Kontiolahti. Son récital final, ses 83 victoires, ses sept gros globes, ses cinq titres olympiques, mais aussi sa relation avec son frère et sa façon de gérer sa carrière sur tous les terrains : retour sur l'immense carrière du sportif français le plus titré aux JO.



