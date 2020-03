VIDEO - Martin Fourcade : "Ils n'ont plus besoin de moi pour aller chercher le titre olympique"

1 179 vues | 03:40

LE CLUB EUROSPORT - Martin Fourcade était l'invité de notre nouvelle émission, ce jeudi, en compagnie de Sandrine Bailly, Loïs Habert et Gilles Della Posta. Il a évoqué l'avenir du relais tricolore, sacré lors des derniers Mondiaux. Son départ va remodeler la hiérarchie interne, mais le titre olympique 2022 lui paraît abordable. Et ne pas être de la partie est "l'une de (ses) seules frustrations."



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*