Mise sous pression par Dahlmeier et Vittozzi, Wierer a répondu présent

VIDEO - Dorothea Wierer remporte la poursuite d'Anterselva, devant Laura Dahlmeier et Lisa Vittozzi

39 vues | 01:52

ANTERSELVA - Dorothea Wierer s'est imposée à domicile ce samedi, remportant une poursuite relevée, devant Laura Dahlmeier et Lisa Vittozzi. Elle conforte ainsi son dossard jaune de leader du classement général. Les temps forts de la course.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*