Dis, pourquoi... fait-on du tir à la carabine en faisant du biathlon ?

BIATHLON - C'est vrai, ça ! Quelle drôle d'idée d'allier une course de ski de fond avec du tir à la carabine. La Coupe du monde de biathlon reprend ses droits, l'occasion d'assister de nouveau à ses ballets de sportifs qui alternent moments de forte intensité avec la course et moments de calme avec le tir... qui n'a rien à voir avec les sports d'hiver. D'où cela vient-il ?(Réal: Sébastien Petit)



