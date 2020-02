A Antholz, les Bleus se sentent comme chez eux

VIDEO - Biathlon : A Antholz, Fourcade, Fillon-Maillet et Bescond se sentent comme chez eux

MONDIAUX 2020 - Les Championnat du monde de biathlon occupent l'espace du jeudi 13 au dimanche 23 février à Antholz-Anterselva. Endroit symbolique de la Coupe du monde, la station du Südtirol réussit bien aux Bleus et à ses chefs de file, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Bescond.



