Fourcade lance sa saison par une victoire avec le relais mixte : le résumé de la course

POKLJUKA - Les champions olympiques français ont décroché un premier succès, dimanche en Slovénie. Avec Anaïs Bescond, Justine Braisaz, Martin Fourcade et Simon Desthieux, les Tricolores ont dominé la course de la tête et des épaules. La Suisse et l'Italie complètent le podium.



