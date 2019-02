VIDEO - Soldier Hollow : Solide et précise, l'équipe de France a fait la course parfaite

vue | 01:42

SOLDIER HOLLOW - L'équipe de France s'est imposée en relais mixte pour la deuxième fois de la saison. Quentin Fillon Maillot, Simon Desthieux, Celia Aymonier et Anaïs Chevalier ont réalisé une course très solide et ont devancé sur la ligne l'Allemagne et la Norvège.



