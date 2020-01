Dix cibles blanchies, une écrasante domination sur les skis et Eckhoff prend les commandes

147 vues | 02:43

RUHPOLDING - Tiril Eckhoff a eu tout bon mercredi. Avec un 10/10 sur le pas de tir et le meilleur temps sur la piste (avec 30" de marge sur tout le monde, sauf Denise Herrmann), la Norvégienne a remporté le sprint, devant Hanna Oeberg (2e) et Dorothea Wierer (3e), qu'elle dépossède du dossard jaune de leader de la Coupe du monde. Voici le résumé de la course.



