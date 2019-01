Intraitable, Kuzmina n'a laissé aucune chance aux Françaises

83 vues | 01:36

RUPHOLDING - La Slovaque Anastasiya Kuzmina a remporté le sprint signant ainsi sa quinzième victoire en Coupe du monde. La Slovaque de 34 ans a devancé l'Italienne Lisa Vittozzi et la Suédoise Hanna Oeberg. Les Françaises signent elle un beau tir groupé entre la 5e et la 15e place.



