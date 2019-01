Solide au tir et rapide sur les skis, le relais féminin a gagné avec brio

1 238 vues | 02:16

RUHPOLDING - Le relais féminin a brillamment remporté le 4x6 km samedi. Julia Simon, Anaïs Bescond, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier ont réalisé une très belle course pour devancer la Norvège et l'Allemagne. Les quatre Françaises n'ont pioché que quatre fois tout en étant rapides sur les skis.



