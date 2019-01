Chute de Fourcade, dernier tir sous tension et sprint houleux : le résumé de la mass start

673 vues | 01:29

RUHPOLDING - Martin Fourcade a chuté en début de mass start, ce dimanche. Sans grande conséquence pour le Français, qui a vite retrouvé l'avant de la course... mais qui est tombé sur plus fort que lui, dans le dernier tour, en la personne de Johannes Boe qui a devancé Julain Eberhard et Quentin Fillon Maillet au sprint, pour décrocher son 9e succès en 12 courses cette saison.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



