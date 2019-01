Défaillances en pagaille et première à domicile : le résumé de la mass start

35 vues | 01:29

RUHPOLDING - Laura Dahlmeier (30e), Kaisa Makarainen (27e), Dorothea Wierer (19e), Anastasia Kuzmina (14e) et Lisa Vittozzi (11e), toutes (plus ou moins) loin du compte... Franziska Preuss a décroché son premier succès individuel en Coupe du monde, dimanche à domicile lors de la mass start, à l'issue d'une course étonnante. Elle a devancé Ingrid Tandrevold au sprint, et Paulina Fialkova (3e, 15").



