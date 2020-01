Petite chute, grande conséquence ? Fourcade a perdu l'équilibre sur le pas de tir

977 vues | 00:43

POKLJUKA – Une chute sans gravité, physiquement, mais qui pourrait coûter cher sportivement. Martin Fourcade n’est pas ressorti en tête du pas de tir, après deux passages face aux cibles, ce jeudi lors de l’individuel, la faute à une perte d’équilibre. D'autant plus frustrant pour lui qu’il avait skié plus vite que son grand rival, Johannes Boe, lors des deux premières boucles.



