Makarainen a eu les nerfs solides

POKLJUKA - Plus forte en ski et partie avec 15 secondes d'avance, Kaisa Makarainen est longtemps restée sous la menace de Dorothea Wierer, et de son tir rapide, ce dimanche lors de la poursuite. Les deux femmes ont signé un sans faute face aux cibles et la Finlandaise a pu savourer son succès dans le dernier tour.



