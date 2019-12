Impérial sur les skis, Boe a (déjà) mis tout le monde d'accord : le résumé de sa victoire en vidéo

533 vues | 02:59

OSTERSUND - Johannes Boe a parfaitement lancé sa saison. Le Norvégien, tenant du titre du gros globe, et auteur d’un joli 9/10 au tir, a remporté le sprint, première course individuelle de la saison, devant son frêre Tarjei. Martin Fourcade termine lui 5e. Revivez cette course en vidéo.



