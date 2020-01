Le roi Fourcade est bien de retour : sa démonstration en solo sur la mass start

6 263 vues | 02:51

OBERHOF - Malgré un vent puissant et quelques fautes, Martin Fourcade a réussi un tour de force magnifique à Oberhof en s'adjugeant la mass start après avoir remporté le sprint vendredi ainsi que le dossard jaune de leader. Revivez sa course en vidéo ainsi que la 3e place de Simon Desthieux.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

