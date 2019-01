Dans le coup pour la gagne, Wierer et Bescond ont chuté

1 063 vues | 00:37

OBERHOF - Dorothea Wierer et Anaïs Bescond ont chuté, ce samedi à Oberhof, lors de la poursuite. L'Italienne a changé de trajectoire, en se ravitaillant, surprenant la Française. Les deux biathlètes, alors en course pour la victoire dans le quatrième des cinq tours de circuit, ont terminé respectivement 5e et 4e de la course, remportée par Lisa Vittozzi.



