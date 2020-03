La faute qui a coûté le podium (et de gros points) à Fourcade

108 vues | 00:28

NOVE MESTO - Une faute qui coûte cher. Leader du classement général, Martin Fourcade a signé un 9/10 ce vendredi en République tchèque lors du sprint, alors que ses deux rivaux dans la course au gros globe, Johannes Boe (vainqueur de la course) et Quentin Fillon Maillet (2e), ont réalisé un sans faute. C'est dès sa première balle au tir debout que Fourcade n'a pas réussi à blanchir la cible.



