Les Norvégiens intouchables, les Français dans le dur : les temps forts du relais masculin en vidéo

NOVE MESTO - Notamment menée par Johannes Boe, la Norvège a remporté le dernier relais masculin de la saison ce samedi en République tchèque. Plombés par de la maladresse au tir et par une erreur étonnante d'Emilien Jacquelin, les Français n'ont pas pu rivaliser. Revivez les temps forts de la course en vidéo.



