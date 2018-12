Kuzmina était intouchable sur les skis mais Chevalier a croqué Wierer : les temps forts

541 vues | 01:58

NOVE MESTO - Deux fautes au tir n'ont pas stoppé Anastasia Kuzmina, venue chercher dimanche sa première victoire de la saison sur la mass start. La leader de la Coupe du monde Dorothea Wierer a cédé dans le final face à la Slovaque Paulina Fialkova et la Française Anaïs Chevalier. Les temps forts de la course.



