Encore dans le dur sur les skis, Fourcade "essaie de positiver"

544 vues | 01:47

MONDIAUX D'OSTERSUND - 6e du sprint, ce samedi, malgré un 10/10, Martin Fourcade a tenté de positiver, à l'issue de la course. Comme depuis le début de la saison, ses sensations ne sont pas celles qui lui ont permis de dominer sa discipline durant les sept dernières années, mais son tir tient la route et le maintient dans le coup avant la poursuite.



