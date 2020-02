Relais de légende, Fourcade historique, médailles en pagaille : les temps forts des Mondiaux

154 vues | 07:00

MONDIAUX - L'équipe de France aura vécu de très grands championnats du monde à Antholz-Anterselva. Malgré des performances décevantes chez les filles en raison d'un tir en berne, les Bleus ont multiplié les médailles, enfin gagner en relais. Et Martin Fourcade esnt un peu plus rentré dans la légende. Revivez les temps forts de ces championnats du monde.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*