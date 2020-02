Fillon Maillet s'en veut : "Sans cette faute, la victoire était facile"

119 vues | 01:47

MONDIAUX - Médaillé mais frustré. Quentin Fillon Maillet a pris la deuxième place du sprint, samedi à Antholz Anterselva, battu par le Russe Alexander Loginov (10/10). Le Français de 27 ans était en tête à l'issue de son passage et n'a échoué qu'à six secondes de l'or, malgré un tour de pénalité. D'autant plus rageant pour celui qui vise un premier sacre mondial en Italie.



