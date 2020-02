Fourcade talonne Bjoerndalen, Boe chasse les Bleus… Les enjeux des Mondiaux

97 vues | 02:37

MONDIAUX - Sur ses terres, Dorothea Wierer est attendue à Anterselva, Martin Fourcade y défend le dossard jaune face à Quentin Fillon Maillet et Johannes Boe... mais pas seulement. Il peut prendre encore plus de place dans l’histoire de son sport. Entre courses aux globes et aux records : état des lieux des enjeux de ces Championnats du monde (13-23 février) qui débutent jeudi par un relais mixte.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*