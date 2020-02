Le chat Jacquelin s'est joué de la souris Boe : les temps forts de la poursuite

9 876 vues | 03:15

MONDIAUX ANTERSELVA - Opposé à Johannes Boe dans un dernier tour à couper le souffle, Émilien Jacquelin a été le plus malin pour aller décrocher le titre de champion du monde de la poursuite. Voici les temps forts de la course en vidéo.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*