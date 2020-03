Boe sans rival, Fourcade et Jacquelin sur le podium : les temps forts du sprint

VIDEO - Johannes Boe écrase le sprint, Fourcade et Jacquelin sur le podium

858 vues | 03:28

KONTIOLAHTI - Revivez en images les meilleurs moments du sprint 10Km. Johannes Boe a remporté l'épreuve devant Martin Fourcade et Emilien Jacquelin. Les deux Français ont assuré un nouveau podium pour l'équipe de France. C'est la 19e course individuelle de rang qu'un Français est sur le podium.



