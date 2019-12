La Norvège s'offre le relais, la France 7e

43 vues | 02:54

HOCHFILZEN - Et de deux pour la Norvège ! Déjà vainqueur à Östersund, la Norvège a remis ça ce samedi en remportant le relais 4x6km. Les Norvégiennes ont devancé la Russie et la Suisse alors que les Français finissent elles à la 7e place.



