Un grand Boe a maté de bons Bleus

CANMORE - Le relais masculin, disputé par grand froid (-18°C) ce vendredi, s'est résumé à un duel entre la Norvège et la France. Leader du classement général de la Coupe du monde, Johannes Boe a magistralement permis aux Norvégiens de l'emporter. Les Bleus terminent à la deuxième place, devant la Russie. Les temps forts de la course.



