"Avant que j'y participe, je trouvais ça nul" le duo Jacquelin-Bescond décrit un format particulier

01:22

MONDIAUX D’ANTERSELVA - Associés ce jeudi, Anaïs Bescond et Emilien Jacquelin ont offert une 5e médaille au clan tricolore en prenant la 3e place du relais mixte simple. Le duo s'est exprimé après la course sur cet exercice, ses avantages et ses défauts.



