D'abord fébrile au tir, Boe a endigué la vague bleue

3 015 vues | 01:50

ANTERSELVA - Johannes Boe a commencé la poursuite, samedi, par un 8/10 au couché. Mais il a réglé la mire au debout (9/10) et il s'est, surtout, montré trop fort sur les skis, décrochant son onzième succès de la saison devant... quatre Français ! Martin Fourcade, septuple tenant du gros globe de cristal, a terminé 5e. Les temps forts de la course.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*