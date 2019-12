VIDEO - Jacquelin sur le départ canon de Boe : "Je me suis dit que ça allait être une course épique"

975 vues | 02:14

ANNECY - LE GRAND BORNAND - Émilien Jacquelin raconte au micro d'Eurosport la folle mass start de ce dimanche. Le Français, 2e de l'épreuve, explique qu'il a tenté de rester dans sa bulle, conscient de la "course épique" que le départ canon du leader et vainqueur du jour, Johannes Boe, annonçait.



