VIDÉO - Tony Parker et l'ASVEL signent le plus gros contrat du basket français avec LDLC

Réuni avec Laurent de la Clergerie, président-fondateur de LDLC.com, le célèbre propriétaire et président de l’ASVEL, Tony Parker, vient de signer le plus gros contrat du basket français en s'associant avec ce site leader du e-commerce informatique et high-tech.

