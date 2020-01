VIDÉO - Paris Game - Un choix logique pour Jordan : ''De plus en plus de joueurs français en NBA''

Michael Jordan, l'ex-superstar des Bulls et actuel propriétaire des Hornets, a participé à une conférence de presse vendredi à Paris, juste avant le match entre Charlotte et Milwaukee. Il estime que le fait de jouer en Europe, plus particulièrement à Paris, aide la NBA à grandir.

