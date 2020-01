Paris Game - Jordan sur la folle série de Zion : ''C'est un simple avant-goût''

8 vues | 01:31

Michael Jordan, l'ex-superstar des Bulls et actuel propriétaire des Hornets, a participé à une conférence de presse vendredi à Paris, juste avant le match entre Charlotte et Milwaukee. Il est revenu sur les débuts fracassants de Zion Williamson contre San Antonio (17 points en trois minutes) et sur le partenariat signé par la marque Jordan avec le jeune prodige de New Orleans.

